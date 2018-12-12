مصر: اعتقال أول مواطن يرتدي سترة صفراء

نشر المحامي المصري والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، معلومات تفيد بإلقاء القبض على زميله في المهنة محمد رمضان، بعد ارتدائه سترة صفراء.

وأرفق المحامي في صفحته على فايسبوك، صورة بجانبها سترة صفراء، مشيرا إلى أنه "تم القبض عليه بزعم أن لديه خمس سترات صفراء، بالإضافة إلى حزمة من التهم السياسية الجاهزة".

ووفقا لأصدقاء المحامي المقبوض عليه، فقد تم اعتقاله في مدينة الإسكندرية وأحيل إلى النيابة التي أصدرت الأمر بحبسه.

وكان قد أعلن تجار وباعة معدات أمن صناعي في القاهرة أن الأمن المصري منعهم من بيع السترات الصفراء، خشية أن يستخدمها مصريون على غرار الاحتجاجات في فرنسا مع اقتراب ذكرى الثورة المصرية التي اندلعت في 25 جانفي 2011.