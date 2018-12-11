بالصور و الفيديو..مسيرة حاشدة ببجاية للإفراج عن مشاريع سيفيتال

خرج الآلاف من المحتجين ، اليوم الثلاثاء، في مسيرة بولاية بجاية للمطالبة بالإفراج عن مشاريع مجمع "سيفيتال".

وتناقل نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمسيرة حاشدة شارك فيها المئات من المواطنين نادوا بوضع حد لتعطيل مشاريع مجمع " سيفيتال" وفتح أبواب الاستثمار.

وانطلقت المسيرة من مجمع "سيفيتال" متجهة نحو مقر ولاية بجاية ، شارك فيها العديد من شخصيات المجتمع المدني، رددوا هتافات من قبيل " لن نتسامح "، "الإفراج عن سيفيتال".

وخرج المتظاهرون تلبية للدعوة التي وجهتها التنسيقية الوطنية للجان مساندة عمال “سيفيتال” والاستثمارات الاقتصادية لتنظيم هذه المسيرة ، للمطالبة بالإفراج عن معدات مصنع لتكسير البذور الزيتية في بجاية.

يُذكر أن الموانئ الوطنية ترفض السماح بدخول معدات المصنع منذ 624 يوما.