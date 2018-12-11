ميلان يفتح الباب أمام ضم فابريغاس

اعترف البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، بإمكانية التعاقد مع النجم الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، خلال الميركاتو المقبل.

وأبرزت صحيفة “ميرور” البريطانية تصريحات ليوناردو، التي قال فيها: “نحن نقيم الموقف، هناك إمكانية لحدوث ذلك، لكننا ما زلنا في مرحلة التقييم”. وأشارت الصحيفة إلى إمكانية رحيل اللاعب الإسباني عن ملعب “ستامفورد بريدج” خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وربطت عديد التقارير رحيله بانتقاله إلى “الروسونيري”، الذي يسعى لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي. ولا يشارك فابريغاس بصفة أساسية منذ تولي الإيطالي ماوريسيو ساري قيادة تشيلسي، حيث بدأ مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.