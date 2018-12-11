التوقف عن استيراد المنتجات النفطية في 2019

ينتظر أن تتمكن الجزائر في 2019 من التوقف عن استيراد المنتجات النفطية المكررة الموجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية، حسبما أعلنه اليوم الثلاثاء بتيميمون (أدرار) الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور.

وأوضح ولد قدور على أن هذا الهدف سيكون "قابلا للتجسيد" بفضل إنتاج المصافي المختلفة التابعة لسوناطراك، لا سيما مصفاة أوغوستا (إيطاليا) التي اشتراها المجمع مؤخرا والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية السنوية بـ 10 ملايين طن.

وستسمح زيادة الإنتاج الإجمالي لمصافي سوناطراك للبلاد بالتوقف عن استيراد المنتجات المكررة، حسب الرئيس المدير العام الذي ذكر بأن قيمة واردات المنتجات النفطية المكررة بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 25 مليار دولار.

وجاءت تصريحات ولد قدور خلال ندوة صحفية على هامش زيارة عمل إلى تميمون وأدرار وعين صالح وتمنراست حيث أشرف على عملية تسليم مجمع سوناطراك لتجهيزات المسح والأشعة الطبية وسيارات الإسعاف لفائدة هياكل صحية محلية.