صدرت نحو ستة آلاف طن من التمور إلى 25 دولة

تعتبر التمور الجزائرية من أجود انواع التمور في العالم ، حيث استطاعت أن تحجز لها مكانة في 25 دولة ، بحكم نوعيتها وجودتها الفريدة من نوعها مقارنة مع باقي الدول المنتجة للتمور .

وأكد المنتج والمحول لشعبة التمور حدود سليم “بطولقة” ولاية بسكرة ، في تصريح لـ TSA عربي ، أن شركته تصدر من التمور ما يقارب خمسة الاف الى 6 الاف طن من مختلف أنواعها، نحو 25 دولة ” الولايات المتحدة الامريكية ، كندا ، فرنسا ، المانيا ، ايطاليا ، اسبانيا ، الهند ، بنغلادش ، ماليزيا ، إندونيسيا ، الصين ، هونكونغ ، الاردن ، الامارات ، المغرب ... الخ ،

وأضاف سليم حدود ، لدى مشاركته في الدورة الاولى للمعرض التجاري الافريقي بالقاهرة “مصر” ، أن الجزائر تعتبر خامس منتج للتمور ، حيث تحتل مصر المرتبة الاولى ، ثم تليها ايران ، وبعدها السعودية ، ثم الامارات ، والمرتبة الخامسة من نصيب الجزائر ، لتأتي بعدها مباشرة تونس والعراق التي انخفض انتاجها في الفترة الاخيرة .

وأشار محدثنا ، أن شركته تصدر نسبة 05 بالمائة فقط من التمور ذات الجودة والنوعية ” دقلة نور ” ، أي ما يعادل 200 طن ، بحكم سعرها المرتفع ، في حين تركز الشركة على تصدير ما نسبته 80 بالمائة من التمور الجافة والتمور التي ترمى ،الى مختلف الدول التي تحتاج الى هذه النوعية من التمور .

وأكد – ذات المتحدث – أن شركته تعمل على احتواء شعبة التمور بكل أنواعها ، خصوصا منها “دقلة نور” المتواجدة في المناطق الجنوبية ، والتي تصنف ضمن الدرجة الثالثة والرابعة ،وهي عامة ” تمور جافة وقاسية ” كانت توجه نحو افريقيا في اطار المقايضة ، لكن الشركة – حسبه دائما – أصبحت اليوم تقوم بتحويل هذه النوعية من التمور بهدف ادخال العملة الصعبة ، وذلك بتنظيفها وتزينها ، وبدون اضافة أي مواد حافظة ، وبالتالي تصدر هذه المادة طبيعية مائة بالمائة الى مختلف الدول التي تقوم بتحويلها الى مواد تستعملها في مختلف انتاجاتها .

وأشار المنتج والمحول لشعبة التمور “بطولقة” حدود سليم ، أن شركته متعاقدة مع بعض الشركات المصرية ، والهدف من هذا المعرض هو استهداف الاسواق الافريقية التي تحتاج كثيرا للتمور الجزائرية الجافة ، “توقرت و ورقلة ” التي تتوفر على نوعية التمور المحبذة لدى الدول الافريقية .