حطاب حرمنا من تنظيم “أوسكار” عالمي بالجزائر.. تجاهل العرض بعد موافقته ولم يرد على اتصالاتي

لم يخف مراد مزار، رئيس الاتحادية الدولية لمكافحة الفساد الرياضي، استياءه من العراقيل التي واجهها من طرف الجهات الوصية، خلال المسعى الذي قام به لتنظيم حفل كبير بالجزائر، وهذا بحضور شخصيات وطنية وعالمية في المجال الرياضي والسياسي والقضائي وغير ذلك، مضيفا بأن وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، يتحمل قسطا كبيرا من مسؤولية عدم احتضان الجزائر لهذا الأوسكار، الذي كان من المزمع أن يتم فيه تكريم رئيس الهلال السوداني الدكتور أشرف سيد أحمد الملقب بـ”الكاردينال”، ورئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أكد محاربته الرشوة في ملتقى أديس أبابا عام 2007، كما أكد مراد مزار بأنه كان مستعدا للمساهمة في تنظيم الجزائر لكأس إفريقيا 2019، موازاة مع تجريد الكاميرون، إلا أن عدم تحمس وزير الشباب والرياضة حرم الجزائر حسب السيد مازار من هذه المنافسة الكروية الهامة.