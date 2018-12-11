المدرب رانييري يستهدف تدعيم فولهام بسليماني

يستهدف الإيطالي كلاوديو رانييري، المدير الفني لفولهام الإنجليزي، تدعيم الفريق بالجزائري إسلام سليماني، مهاجم ليستر سيتي المُعار إلى فنربخشه التركي.ولعب سليماني تحت قيادة رانييري في موسم 2016-2017، بعدما انتقل إلى صفوف الفريق قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي في صيف 2016 مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن رانييري يرى أن سليماني سيكون خير تدعيم لهجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم أدائه الباهت مع فريق فنربخشه منذ الانتقال إلى صفوفه في الصيف الماضي.

ويمر سليماني بأسوأ فترات مشواره الكروي منذ التحاقه بنادي فنربخشة في الصيف الماضي، حيث لم يسجل سوى 4 أهداف منها هدف في الدوري التركي وآخر في الكأس، وهدفان في مسابقة الدوري الأوروبي

ويعتبر المدرب الإيطالي نفسه قادرا على إعادة سليماني إلى حالته التهديفية المميزة التي ظهر عليها مع فريقه البرتغالي الأسبق، والتي سجل خلالها 51 هدفا في 96 مباراة.،ُيذكر أن سليماني سجل 13 هدفا خلال 46 مباراة شارك فيها مع “الثعالب” بمختلف البطولات، وذلك في موسم ونصف قضاها في ملعب “كينج باور”.

وكان سليماني قد انتقل إلى فنربخشة على سبيل الإعارة من ناديه ليستر سيتي في الصيف الماضي، ولمدة موسم واحد، وينتهي عقد الجزائري مع ليستر سيتي في صيف العام 2020، ويرغب النادي الإنجليزي في بيعه بشكل نهائي مقابل 20 مليون إسترليني، بينما يريد فريق التركي التخلص منه وقطع إعارته في شهر يناير، ما دفع نادي فولهام لإبداء اهتمامه بضم النجم العربي