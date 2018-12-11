روسيا توسّع نظام التأشيرة الالكترونية لعدد من الدول قريبا

قالت روسيا إنها مستعدة لمناقشة إمكانية توسيع نظام التأشيرة الالكترونية لدخول مواطني بعض البلدان إلى موسكو وسانت بطرسبورغ ، وفقًا لما نقلت وكالة تاس للأنباء، عن سيرجي لافروف، وزير الشؤون الخارجية.

وقال ذات المسؤول إنه “في سياق التطوير المستقبلي لأنظمة التأشيرات إلكترونية ، نحن مستعدون لدراسة إمكانية تبسيط نظام الدخول لمواطني عدد من البلدان ، الذين يصلون إلى موسكو وفي منطقتها من المطارات الدولية .. ان مثل هذا النظام يهم ايضا زملائنا فى سان بطرسبرج ومنطقتها”، كما ذكر أيضا مشاريع اتفاقات مع بلدان مختلفة لإنشاء نظام دخول دون تأشيرة.

ومنذ أوت 2017 ، أصبح لدى المواطنين من 18 دولة الفرصة لزيارة روسيا بتأشيرة إلكترونية، وهو مواطنو كل من الجزائر، المغرب، تونس، البحرين، بروناي، الهند، إيران، قطر، الصين، كوريا الشمالية، الكويت، المكسيك، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، عمان، المملكة العربية السعودية، سنغافورة ، تركيا واليابان.