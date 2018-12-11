الجزائر شكلت الإستثناء في محيطها الجيوإستراتجي

إعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، اليوم الثلاثاء، أن “جزائر” تشكل الإستثناء في مجالها الجيوسياسي والثقافي. بفضل عقلانية الخيارات الوطنية .

واوضح معاذ بوشارب في كلمته التي ألقاها بمناسبة باليوم البرلماني حول دور البرلمان في ترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ان تلك الخيارات قائمة

على استقلالية قرارات الدولة وانفتاحها على كل مجالات النشاط الإنساني.

و حسب رئيس المجلس الشعبي الوطني فإن الجزائر، العريقة بتاريخها والغنية بتراثها، تطمح دوما لأن تكون فاعلة بإنتاج القيم.

و هو تبرزه مساهمات المصالحة الوطنية، التي بادر بها الرئيس، في حل الأزمات وصون الحياة وبناء الأمن.

وأضاف المسؤول أن الجزائر تبنت في مختلف دساتيرها وتشريعاتها قواعد ومبادئ متوافقة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

والتي تعززت بمختلف القوانين والقرارات والسياسات المعتمدة.