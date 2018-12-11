محرز خامس أعلى اللاعبين أجرا في مانشستر سيتي

كشف الموقع الفرنسي “سبورت 10” المختص في متابعة الجوانب الاقتصادية في كرة القدم الأوروبية، عن الترتيب الخاص بأعلى اللاعبين أجرا في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.وفي هذا الصدد، حل النجم الجزائري رياض محرز خامسا في هذا الترتيب براتب سنوي 11.9 مليون يورو، متقدما على عدة نجوم في الفريق على غرار الألماني ليروي ساني (5.4 مليون يورو) والبرتغالي بيرناردو سيلفا (10.5 مليون يورو) والبرازيليين فيرناندينيو (9 ملايين يورو) وجابرييل جيسوس (5.4 مليون يورو). ويتحصل أربعة لاعبين فقط على أجر سنوي أعلى من محرز، وهم الإسباني ديفيد سيلف

(13.1 مليون يورو) والأرجنتيني سيرخيو أجويرو (14.9 مليون يورو) والبلجيكي كيفن دو بروين (16.7 مليون يورو) والإنجليزي رحيم سترلينج (17.9 مليون يورو).

وانتقل محرز لمانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد مفاوضات عسيرة مع إدارة ليستر سيتي التي حاولت الإبقاء عليه في الفريق لفترة إضافية.

وشارك النجم الجزائري في 23 مباراة بقميص السيتي أسهم خلالها في 13 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.