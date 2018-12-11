مكتتبون في برنامج “عدل 2” يحاصرون مقر الوكالة بوهران

تجمهر صباح الإثنين العشرات من المكتتبين في برنامج عدل 2 بوهران، أمام الوكالة الجهوية لعدل بحي المشتلة في وهران، مطالبين برفع التجميد عن ملفاتهم المقبولة وفتح الموقع الإلكتروني من اجل تسديد مستحقات الشطر الأول وبقية الأقساط، مناشدين أعلى مسؤول في الدولة التفاعل مع قضيتهم العالقة منذ أكثر من 5 سنوات.

وكان المحتجون، الذين حضروا جماعات وفرادى وبينهم عائلات بأكملها وحتى الرضع، حملوا لافتات مرددين شعارات تندد بسياسة التهميش والإهمال التي لاقوها من طرف مسؤولي وكالة عدل المتعاقبين، الأمر الذي أدخل اليأس في نفوس أكثر من 3 آلاف مكتتب على المستوى الجهوي، كيف لا وهم الذين وجدوا أنفسهم في دوامة صعب الخروج منها، فلا ملفاتهم قبلت بوكالة عدل ولا هم قادرون اليوم على التسجيل في صيغ أخرى، طالما أن أسماءهم قد أدرجت ضمن السجل الوطني للسكن.

وفي هذا السياق، أكد ممثل عن المحتجين أن الاحتجاج الذي نظموه الإثنين، جاء لإسماع أصواتهم وكلهم أمل أن يتم إنصافهم، علما أن هناك من سجل معهم في نفس الفترة وقد تم إسكانهم سنة 2017 بمنطقة عين البيضاء بوهران، فيما لا يزالون يعانون الأمرين بسبب مشقة الإيجار لسنوات، والأدهى من كل ذلك أن هناك بعض الحالات راحت ضحية أخطاء إدارية، أقصتهم من حق السكن، في حين هناك مواطنين ضاعت ملفاتهم بأدراج الإدارة حسب ما صرَحوا خلال وقفتهم الاحتجاجية التي ختموها بجمع توقيعات ستوجه حسبهم لرئاسة الجمهورية كونها آخر فرصة للنجاة وتحقيق حلم السنوات.

في مقابل ذلك، أقرَ مدير الوكالة الجهوية لعدل بوهران، خلال الاجتماع الذي جمعه بممثلي المحتجين، بصعوبة المشكلة التي يتخبط فيها هؤلاء المحتجين، مؤكدا على مراسلة المديرية العامة بالجزائر العاصمة، بشأن هذا الملف الشائك قصد إيجاد المخرج والسبل الكفيلة بحل الإشكال، بعد التباحث مع المسؤولين حول صيغة مرضية لجميع الأطراف.