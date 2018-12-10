مرسيليا تُريد جلب بونجاح بـ 5 ملايين أورو

بدأت إدارة نادي مرسيليا الفرنسي تُفصح عن نواياها، في انتداب اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم فريق السد القطري.

ويُمكن للهدّاف بغداد بونجاح أن ينضمّ إلى فريق مرسيليا في سوق الإنتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل، بِمبلغ 5 ملايين أورو. على أن تكون الصفقة بِشراء العقد، أو جلبه مُعارا حتى الصيف المقبل ثم انتدابه بِصفة نهائية. تقول مجلة “فرانس فوتبال” في تقرير لها نشرته، الإثنين. التي أضافت أن إدارة نادي السد القطري مُستعدّة لِتسريح الدولي الجزائري.

ويرتبط المهاجم بغداد بونجاح (27 سنة) مع نادي السد القطري بِعقد، تنقضي مدّته صيف 2021.

ويُقدّم بغداد بونجاح عروضا باهرة، حيث حطّم الرقم القياسي في الأيّام القليلة الماضية، وصار الهدّاف التاريخي لِبطولة قطر، بِرصيد 28 توقيعا.

وبِشأن فريق أولمبيك مرسيليا، فهو يتموقع خامسا في جدول ترتيب بطولة فرنسا، بعد مرور 17 جولة من عمر منافسة “الليغ 1”.