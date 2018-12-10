المغرب يدخل في “سباق تسلّح” خطير!

اقتنت المملكة المغربية في صفقتين منفصلتين 382 دبابة من نوع “أبرامز” ، في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية، المعروف بـاسم “أو دي أي”، والمعروف أن هذه الدبابات عالية الطراز تشتغل بتقنية الليزر، وهي واحدة من الأسلحة الأكثر تطوراً في المنظومة العسكرية الأمريكية.

وتتفاوض إدارة ترامب أيضا، على تسليم الرباط دفعة جديدة من مروحيات “أباتشي”، وسط تساؤلات حول دلالات استمرار نظام المخزن في تحديث ترسانته العسكرية على نحو واسع في هذا التوقيت.

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة جديدة لبيع المغرب 162 دبابة من نوع “أبرامز”، وتبلغ قيمة الصفقة 1.259 مليار دولار، من أجل تجديد عتاده العسكري، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة المغربية.

وحسب تقرير وكالة التعاون الأمني الدفاعي، فإن “وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع المغرب أسلحة تتعلق بـ 162 دبابة “أبرامز” بتكلفة مالية تقدر بـ1.259 مليار دولار”.

وأضافت الوكالة أنها “قدمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل قبل أيام، مسجلة أن الأمر جاء بناء على طلب شراء من الحكومة المغربية”. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن “هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن وقدرة حليف رئيسي من خارج الناتو”. وأوردت الخارجية الأمريكية، في مذكرة خاصة، أن “هذا البيع سيسهم في تحديث أسطول الدبابات المغربي، وتحسين قدراته لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”.

وتغطي هذه الصفقة تحديث 162 دبابة “أبرامز” وتحويل التصميمات التقليدية إلى الحديثة، والتي ستشملُ الخط الأساسي “آم 1آي1”، وتصميم “أم1 آي2” مع عارض حراري مستقل من المارينز الأمريكي. هذه الصفقة جاءت أشهر قليلة بعد عملية أخرى، تمثلت في دفعة جديدة من دبابات “أبرامز” من نوع “آم1 آي2 آس” أمريكية، سيتسلمها المغرب في الأيام المقبلة، وهي نسخة مطورة عن سابقتها، حيث سيتم تزويدها بـ«الليز”. وكان موقع “ديفانس وارلد”، قد نشر مؤخرا، أن شركة “نورثرومب غرومان” حصلت على عقد مبيعات عسكرية بقيمة 9 ملايين و491 ألف دولار، لتزويد الدبابات بالليزر.

ولفت الموقع ذاته، أن المغرب كان قد اقتنى 220 دبابة “أبرامز” من طراز “آم 1آي1”، و “أم1 آي2”، تم تجديدها طبقا لبرنامج خاص، حيث تم تلوين الخزانات بشكل مختلف، مع التمويه المصمم خصيصا للمغرب. وبحسب تقارير إعلامية مغربية، فإن المغرب اقتنى مؤخراً، عدداً من الأسلحة المتطورة، ويتعلَّق الأمر بمدرعات من نوع “فاب” فرنسية الصنع، ويتفاوض للحصول على مروحيات متطورة من نوع “أباتشي” أمريكية الصنع، بالإضافة إلى صواريخ متقدمة يتم تركيبها على مقاتلات “آف16”. وقال خبراء مغاربة، إن اقتناء بلادهم لتلك الأسلحة تمليه التحديات الأمنية، سواء الداخلية أو الخارجية، التي تواجه المغرب، لاسيما المتعلقة بتأمين الحدود، في ظلِّ استمرار غياب الاستقرار في دول مجاورة، فضلاً عن مواجهة الإرهاب، والتصدي لما لا وصفوه بـ«مخططات” جبهة البوليزاريو في سياق نضال الشعب الصحراوي لاستعادة استقلاله في الصحراء الغربية.

ودعا المحلل السياسي المغربي، خالد الشيات، في حوار مع الأناضول، بلدان المنطقة في إشارة إلى المغرب والجزائر إلى الإنفاق على التنمية في عدد من المجالات، بدلاً من الاستمرار في التسلح، إلا أنه شكك في إمكانية حدوث ذلك في الأفق القريب. وغير بعيد عما قاله الشيات، يقف الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، عبد الرحمن المكاوي، مؤكداً في تصريح لـ«الأناضول”، أن ما وصفه بمحاربة “الانفصال” في إشارة للنضال التحرري الذي تخوضه جبهة البوليزاريو ضد قوات الاحتلال المغربي، تقف على رأس المساعي المغربية لتطوير ترسانة الأسلحة. وأكد الشيات، أن بلاده تسعى إلى ما وصفه بـ “الحفاظ على توازن القوى مع الجزائر”، حيث يسعى البلدان ـ حسبه ـ إلى اقتناء أسلحة متطورة، وذلك في إطار استمرار قضية الصحراء الغربية دون حل إلى حد الآن.