تخفيـضات غير مسبوقة لأسعار السيارات

قدّمت مجمعات تركيب السيارات الجزائرية عروضا تنافسية وتخفيضات بمعرض “أوتو ويست 2018” المقام بوهران، حيث كشف العارضون عن تشكيلات متنوعة من السيارات المحلية وبأسعار مختلفة باختلاف العلامات، وستمتد هذه التخفيضات إلى غاية نهاية السنة.

“تويوتا الجزائر” تمدد تخفيضاتها إلى غاية 16 ديسمبر

وفي هذا الصدد، باشرت العديد من العلامات منذ بداية ديسمبر، بعرض تخفيضات على سياراتها، حيث أعلنت “تويوتا الجزائر” عن تواصل حملتها الترويجية على “ياريس هاتشباك”، وذلك إلى غاية 16 من ديسمبر الجاري، مع الإشارة إلى أن أجل تسليم الموديل لا يتجاوز 48 ساعة.

وتستفيد تويوتا ياريس هاتشباك 1.3 VVTi بقوة 99 حصان، في طرازيها “ريد ايديشن” و«تراند” أيضا، من خصم بقيمة 250.000 دج، لتصبح على التوالي بسعر 2.550.000 دج شامل كل الرسوم و2.650.000 دج شامل كل الرسوم، وذلك عبر كامل شبكة توزيع تويوتا الجزائر. ويستفيد الموديل أيضا من عرض ثاني، يتمثل في انتقال الضمان على “ياريس هاتشباك” من 3 سنوات أو 100.000 كلم، إلى 5 سنوات أو 150.000 كلم. من جهتها، أطلقت سيات العديد من الموديلات والطرازات الجديدة، على غرار الطراز الجديد “إيبيزا أدفانسيد بلوس”، والذي قدمت بسعر 2.100.000 دج.

هذا هو سعر “بيجو “208 تيك فيزيون الجديد

ويتواصل التخفيض الممنوح على “بيجو 208” تيك فيزيون، المجمعة على مستوى مصنع “بيجو” في وهران، والذي استفادت منه السيارة منذ بضعة أيام، ساري المفعول طوال شهر ديسمبر الجاري، في حدود الكمية المتوفرة، علما أن آجال التسليم تتراوح بين 10 و21 يوما كأقصى حد.

ويستفيد أول موديل من العلامة الأسد، بيجو، يتم تجميعه على مستوى مصنع بيجو في وهران، 208 تيك فيزيون 1.6 HDi بقوة 92 حصانا، من تخفيض تبلغ قيمته 200.000 دج، طوال شهر ديسمبر الجاري، ليصبح بسعر 2.499.000 دج شامل كل الرسوم، عوضا عن 2.699.000 دج شامل كل الرسوم.

تخفيضات على سيارات “كيا بيكانتو” و”كيا سيراتو”

وقام مجمع طحكوت، بتقديم تخفيض عن سيارة “كيا بيكانتو جي تي لاين”، التابعة لفرع “غلوبال موتورز”، بـ 8 ملايين، بمناسبة المعرض الدولي للسيارات، الذي انطلقت فعالياته في وهران. وأعلنت “كيا الجزائر” عن تمديد التخفيضات الممنوحة على سيارة البرلين “كيا سيراتو” المجمعة في مصنع غلوفيز بباتنة، مع العلم أنها متوفرة مع أجل تسليم لا يتجاوز 20 يوما.

وتتجهز “كيا سيراتو” المعروضة لدى “كيا الجزائر” بمحرك بنزين 1.6 MPi بقوة 130 حصانا، ويستفيد الزبون من تخفيض بقيمة 140.000 دج، لتصبح بسعر كيا سيراتو SX سعة 1.6 MPi بقوة 130 حصانا بسعر 2.700.000 دج شامل كل الرسوم (عوضا عن 2.840.000 دج).

أما كيا سيراتو SX BVA سعة 1.6 MPi بقوة 130 حصانا بسعر 2.840.000 دج شامل كل الرسوم، (عوضا عن 2.980.000 دج).

“أودي ا” بنسختيها موجودة بصالون وهران

من جهته، اقترح مجمع “سوفاك”، الممثل لمجموعة واسعة من علامات السيارات، تخفيضات استثنائية على أسعار سياراته، بمناسبة الطبعة الـ18 من صالون “أوتو واست”، ليؤكد على رفع سقف المنافسة مع العلامات والمصنعين الآخرين.

ويتزامن هذا الموعد مع إطلاق “سوفاك” لتشكيلة من السيارات تحمل علامة المصنع الألماني العملاق “أودي”، بالإضافة إلى العلامات الأخرى التي ينتجها مصنع غليزان، على غرار “فولكس فاغن”، “سكودا” و«سيات” منذ سنة 2017. وعلى هذا الأساس، يقترح المجمع “أودي أ 3” بنسختيها “برلين” و«سبور باك”، إلى جانب السيارة الرياضية المتعددة الأغراض “أس يو في” و«كيو 2”، وهي السيارات الثلاث المقترحة بمحرك واحد يعمل بالديزل بقوة 143 حصانا، مع اختلاف في التصميمات المقترحة.

كل شيء عن سيارات “سيات” والتخفيضات الممنوحة

أما بالنسبة لعلامة “سيات”الموجهة لفئة معينة من الزبائن، فيقترح مجمع “سوفاك” تشكيلة مختلفة تستعرضها بأجنحة الصالون، بفضل التطور الكبير التي عرفته العلامة منذ إطلاقها في جانفي 2018، النسخة الجديدة من سيارة “إيبيزا”، إلى جانب إطلاق “ليون أف أر”، “أرونا” وأخيرا “أتيكا”، وهو التنوع الذي تعتمد عليه العلامة في الإستجابة لجميع رغبات زبائنها، وتؤكد على إستراتيجيتها للتطور والتوسع في السوق الوطنية، لاسيما وأنها حققت إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي، مبيعات قدرت بـ 16800 سيارة.

وتشارك “سيات” في صالون “أوتو واست” بسيارة جديدة هي “ليون كوبرا” المتميزة بتصميم أنيق يحمل ملامح رياضية هجومية، فضلا عما تتمتع به من حيث قوة المحرك بسعة 2 لتر وقوة 90 حصانا، وخصائص أخرى تتعلق بالرفاهية في القيادة، وهي النسخة المقترحة بسعر 469.9 مليون سنتيم.

وتقترح العلامة أيضا سيارة “إيبيزا” مجهزة بسقف زجاجي متحرك وأضواء “لاد” وعجلات من 16 بوصة بسعر تنافسي جدا هو 210 مليون سنتيم. ولا يختلف الأمر بالنسبة للعلامات الأخرى التي تمثلها “سوفاك”، حيث تشارك “سكودا” بسيارتين جديدتين هما “فابيا” و«رابيد” التي تعتمد عليهما العلامة للاحتفال بالذكرى العاشرة لوجودها في السوق الجزائرية، إذ تطرح “سكودا رابيد” في عرض محدد يتواصل إلى غاية 31 ديسمبر الجاري، بسعر تنافسي يقدر بـ 209.9 مليون سنتيم.

”بولو” “غولف” “باسات” و”تيغوان” علامات فولسفاغن بالمعرض

أما علامة العملاق الألماني “فولكس فاغن” سيتواجد في معرض “أوتو واست” بتشكيلة واسعة جدا، هي “بولو”، “غولف”، “باسات” و«تيغوان” الأمر الذي يسمح لشريحة واسعة من الزبائن بإمكانية الاختيار، في إطار تحقيق أهداف العلامة الرامية للتتويج سنة 2018 لمبيعات تقدر بـ 10 آلاف سيارة، لاسيما وأنّ العلامة الألمانية ومجمع “سوفاك” سيحافظان على الأسعار التنافسية نفسها.

يجدر الذكر، أن هذه الطبعة الثامنة عشر عرفت مشاركة نحو 40 علامة حاضرة في السوق الجزائرية، خاصة التشكيلات المنتجة بالوطن، علما بأن الصالون عرف حضور عدة ماركات عالمية، على غرار “كيا موتورز” و«رونو” و«داسيا”، إلى جانب “إبيزا” و«هويونداي”، ناهيك عن حضور ماركة جديدة تتعلق بسيارات “اوريكس” على شاكلة “تويوتا هيليكس”. واتجه معظم الزائرين إلى الأجنحة التي أبرزت بالبنط العريض مختلف التخفيضات التي أقرتها المجمعات المختصة في تركيب السيارات على منتجاتها، فيما كان البعض يستفسر عن إجراءات الحصول على قروض لتمويل شراء السيارات.

للتذكير، فقد زار 50 ألف شخص الطبعة الفارطة لهذا الموعد الاقتصادي الذي ينظم سنويا.