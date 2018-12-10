تسليم أكثر من 2000 مسكن وتقديم 1600 إعانة ريفية بتيزي وزو

سُلم اليوم الإثنين، مفاتيح 2062 مسكنا، وحوالي 1581 إعانة للسكن الريفي، بتيزي وزو، وذلك بالتزامن مع إحياء لذكرى الـ 68 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.

وخص هذا الحفل، الذي بادرت إلى تنظيمه الولاية، برامج السكن بكل صيغها، من بينها 1358 وحدة لحساب برنامج السكن العمومي الإيجاري، و 125 مسكنا إجتماعي إيجاري.

بالإضافة إلى159 مسكنا في إطار القضاء على السكنات الهشة، و345 مسكنا في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، المتوزعة على بلديات واصيف، وعزازقة، وأزفون، وذراع الميزان، وتيزي وزو.

كما تم بذات المناسبة، توزيع قرارات مساعدة في إطار البناء الذاتي لحساب البرنامج الوطني للسكن الريفي لفائدة 1581 مستفيد.