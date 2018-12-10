الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخاطب "السترات الصفراء" على المباشر



ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، مساء اليوم الإثنين، خطابا مباشرا لمواطني بلاده ، بعد استمرار احتجاجات "السترات الصفراء" للأسبوع الرابع على التوالي ، حيث تطورت من المطالبة بإلغاء خطة لفرض رسوم على المحروقات إلى المطالبة برحيله عن قصر الإليزي.

وقال ماكرون في خطابه المباشر :"نحن على موعد مع بلدنا ، ومع مستقبلنا "، وتابع:"الأحداث التي تعرفها فرنسا في الأسابيع الأخيرة أصابت وطننا بالاضطراب بشكل عميق"، وأضاف:" ( المحتجون ) خلطوا بين المطالب المشروعة وبين سلسلة من أعمال العنف غير المقبولة".

وخاطب ماكرون محتجي "السترات الصفراء" بالقول:"أعلن أنني جرحت البعض منكم بسبب تصريحاتي، أنا أريد هذا المساء أن أكون واضحا معكم : إذا واجهت زعزعة النظام بحزم ، فإنني أفعل ذلك خدمة لبلادنا التي أحبها"