أمين بوعافية يشرف الجزائر ويتوج بطل العالم من روسيا

استفيد من موقع الجزائر 1 حسب مصادره المقربة أن البطل العالمي في رفع الاتقال أمين بوعافية إبن بلدية سيدي بن عدة ولاية عين تمونشت , قد إفتك اللقب العالمي للمرة الاثانية على التوالي بـ 4 ميدلايات ذهبية و رفع راس الجزائر في روسيا

وحسب دات المصدر أن البطل العالمي سيصل الجزائر من مطار هوراي الدولي قادما من روسيا ليلة الغد في حدود الساعة 00:30 حيث من المرتقب ان يحضى باستقبال تاريخي بعدما شرف بله الجزائر في هدا الاختصاص الفردي و صعب جدا امام المنافسيه من اوروبا الشرقية .