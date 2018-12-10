حرام ما حدث لسعدان والظروف جعلت الجماهير لا ترحم ماجر

لم يخف المدرب الجزائري نور الدين ولد علي ارتياحه بعد مساهمته في تأهل المنتخب الفلسطيني إلى نهائيات أمم آسيا المبرمجة شهر مارس المقبل، مشيدا بجميع الأطراف التي وضعت فيه الثقة، وفي مقدمة ذلك رئيس الاتحاد الفلسطيني الرجوب، وقال نور الدين ولد علي ل”الشروق” بأن الهدف المسطر مرتكزا على أداء مشوار مشرف، والمراهنة على انطلاقة موفقة للذهاب بعيدا في هذه المنافسة، في المقابل نوه التقني الجزائري ولد علي بالبصمة التي أضفاها لحد الآن جمال بلماضي مع “الخضر”، مؤكدا بأن تحليه بالشجاعة في تسيير المجموعة قد تخدم المنتخب الوطني في التحديات المقبلة، مؤكدا بأن زملاء براهيمي من اللازم عليهم إحداث انتفاضة في “كان “2019”، وفي الوقت الذي اعتبر نور الدين ولد علي بان مغادرة رابح ماجر للعارضة الفنية كانت بمثابة تحصيل حاصل، إلا أنه تأسف لطريقة خروج رابح سعدان من الباب الضيق بسبب ما اصطلح عليه بقضية التأشيرة التي عجلت بمغادرته للمديرية الفنية.