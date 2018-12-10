الوزيرة زرواطي تردّ على دونالد ترامب

عبّرت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ، اليوم الإثنين في بولونيا ، عن رفض الجزائر لأي تفاوض حول اتفاق باريس للمناخ ، في ردّ على دعوات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتخلي عن الاتفاق الذي انسحبت منه بلاده.

وفي بيان صدر عن الوزارة ، حول مشاركة الوفد الجزائري في مفاوضات المؤتمر الـ24 للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بمدينة كاتوفيتشي البولونية ، دعت الوزيرة زرواطي المشاركين إلى الخروج بنتائج تضمن توازن المصالح بين جميع الدول الأطراف في اتفاقية باريس الموقعة في 2015 .

وأوضح البيان بأن الوفد الجزائري الذي تترأسه وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي يسعى لإقناع الدول المشاركة على المصادقة على قرارات تستند على مبادئ أساسية على رأسها "الحرص على أن تكون النتائج النهائية للمؤتمر عاكسة لتوازن دقيق بين مصالح ورؤى الدول الأطراف في اتفاقية باريس"، كما جدّدت رفض الجزائر فتح باب التفاوض على نص اتفاق باريس الذي يعبر عن الإجماع الدولي ، يضيف البيان.