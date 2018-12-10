الدفع الإلكتروني في الشركات العمومية اعتبارا من 17 ديسمبر

تشرع مؤسسة بريد الجزائر اعتبارا من 17 ديسمبر المقبل، في تعميم نهائيات الدفع الالكتروني على الشركات العمومية الكبرى، حيث سيتم توزيع نحو 2000 جهاز للدفع في مرحلة أولى مصنعة من طرف شركة “أوني” سيدي بلعباس، على أن تمس العملية في خطوة ثانية بقية التجار عبر ولايات الوطن، الذين سيكون لهم خيار شراء جهاز الدفع الالكتروني (TPE)، أو الاستفادة عبر الكراء.

وفي السياق، تشير المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، أن مؤسسة بريد الجزائر بصدد إطلاق عملية ضخمة في إطار تعميم الدفع الإلكتروني، تماشيا مع قانون المالية الذي نص على تعميمها اعتبارا من 2019، حيث من المنتظر أن يتم إطلاق العملية رسميا في 17 ديسمبر الجاري.

وحسب مصادر “الشروق” فإن العملية ستمس الشركات والمؤسسات العمومية الكبرى التي بها عمليات دفع مختلفة، حيث ستكون شركات مثل الخطوط الجوية الجزائرية وسونلغاز واتصالات الجزائر و”سيال” والجزائرية للمياه والسكك الحديدية والنقل البحري للمسافرين، معنية بالعملية إضافة لشركات أخرى.

وسيتم توزيع 2000 نهائي للدفع (TPE) على الشركات العمومية الكبرى سواء في العاصمة أو فروعها عبر ولايات الوطن.

وستمس العملية في مرحلتها الثانية بقية التجار على غرار المساحات الكبرى والمطاعم والمقاهي وغيرها، حيث سيكون نهائي الدفع (TPE) في متناول التجار عبر خيارين، الأول يتمثل في شرائه كلية لدى بريد الجزائر، أما الخيار الثاني فيتيح للمستفيد منه كراء هذا الجهاز عبر سعر يتفق عليه الطرفان.

واللافت في العملية أنها ستتم عبر أجهزة دفع الكتروني (TPE) جزائرية مائة بالمائة، حيث تم تصنيعها من طرف الشركة الوطنية للصناعات الإلكترونية (ENIE) بسيدي بلعباس، سواء بالنسبة للجهاز “الهارد” من عتاد الجهاز المعدات وغيرها، أو البرمجيات “السوفت” التي تتضمن حلولا وأنظمة إلكترونية من إنتاج ذات الشركة، تعمل وفق نظام التشغيل “أندرويد”.

ويتم الدفع عبر هذه النهائيات بواسطة بطاقة الذهبية لبريد الجزائر التي تم توزيع أكثر من 5 ملايين بطاقة، كما أن نهائي الدفع والحلول والأنظمة التي يتضمنها حصرية لبريد الجزائر.

وتتيح العملية إجراء عمليات دفع عبر البطاقة بدون التوفر على السيولة النقدية، أي مباشرة من الحساب الجاري البريدي، ما سيساهم بشكل ملحوظ في انتقاص التعامل بالشكارة، ورفع نسبة المدخرات المتواجدة في القنوات الرسمية.