محاكمة متقاعدي ومعطوبي الجيش بخنشلة

شهدت مدينة خنشلة، اليوم، طوقا أمنيا لم يسبق للمدينة أن عاشته منذ سنوات، والمناسبة محاكمة الموقوفين في الأحداث التي شهدتها شوارع الولاية قبل شهر، خلال توافد المنضوين تحت لواء تنسيقية متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، وتم حدوث مواجهات بين الشرطة وهؤلاء أسفر عن توقيف أكثر من 50 شخصا.

محاكمة هؤلاء جاءت بناء على التوقيفات التي تمت وسطهم ووجهت لهم تهم الإخلال بالنظام العام وتنظيم مسيرة غير مرخصة والاعتداء على رجال الشرطة، وتم سماع هؤلاء على محاضر في مخافر الشرطة استمرت ليومين وتم تحديد موعد لمحاكمتهم وفق الإجراءات القانونية في المحاكم المدنية، حيث وصل منذ، أمس واليوم هؤلاء إلى المدينة التي شهدت طوقا أمنيا، بتسخير المئات من رجال الشرطة والدرك الموزعين على الساحات العامة وأهم المحاور وكذا ساحة المحكمة الابتدائية التي شهدت توافدا كبيرا للمنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، وكذا المتعاطفين الذين لم تسعهم قاعة الجلسات التي شرعت هيئة المحكمة بفحص ملفات هؤلاء ولا تزال المحاكمة جارية وقد تستمر إلى غاية الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء.