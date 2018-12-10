بعد تصريحات شكيب خليل ..سونلغاز ترد

لم تمر تصريحات الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل بردا وسلاما حيث رد مجمع سونلغاز في بيان يملك تلفزيون النهار نسخة منه.

موضحا أن شركة سونلغاز تمتلك 51% من قيمة المشروع وان جنرال إلكتريك تمتلك 49% من قيمة المشروع طبقا لقاعدة الإستثمار 51/49 المطبقة على المستثمرين الأجانب المؤيد من طرف مجلس مساهمات الدولة يوم 25/09/2013.

كما أوضح البيان أيضا بأنّ المشروع المشترك بينها وبين جنرال الكتريك عبارة عن نجاح كلي وزيادة معتبرة في تنمية وتطوير مشاريع مجمع سونلغاز لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء.

حيث ان مهمة شركة جنيرال إلكتريك الجزائر للتوربينات (جيت) إنجاز وإستغلال مجمع لصناعة التجهيزات الكهربائية بتكلفة إنجاز 200 مليون دولار.

حيث يشمل 4 وحدات لإنجاز التجهيزات الموجهة للمرافق الكهربائية منها وحدة مخصصة لصناعة توربينات الغاز .

اما الوحدة الثانية تقوم بصناعة التوربينات البخارية، فيما خصص المصنعان الباقيان لصناعة المحولات وأنظمة المراقبة التي توظف بين 300 و350 شخص.

كما ستخلق اكثر من 600 منصب عمل إضافي غير مباشر.