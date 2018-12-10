سليماني وبن زية يُجبران على ركوب الحافلة بدلا من الطائرة

اضطرّ اللاعبان الدوليان الجزائريان إسلام سليماني وياسين بن زية، رفقة زملائهم في فريق فنربخشة التركي، إلى ركوب الحافلة بدلا من الطائرة للعودة إلى مدينة اسنطبول.

حدث ذلك مساء الأحد، بعد خسارة فنربخشة بِثلاثية نظيفة أمام المضيف أكهيسار سبور، ضمن إطار الجولة الـ 15 من عمر بطولة تركيا.

واستغرقت عودة لاعبي فريق فنربخشة إلى مدينة اسنطبول حوالي 5 ساعات، في حين كان يُمكن للمدّة أن تتقلّص إلى أقلّ من ساعة من الزمن، لو استقلّ زملاء سليماني وبن زية الطائرة.

وجاء هذا القرار- العقوبة من قبل المسؤول علي كوتش، رئيس نادي فنربخشة، بِسبب غرق الفريق في وحل النتائج السلبية. تقول تقارير صحفية تركية صادرة الإثنين.

وخاض المهاجم إسلام سليماني كل أطوار مباراة فريقه فنربخشة والمضيف أكهيسار سبور، بينما دخل متوسط الميدان الهجومي ياسين بن زية في الدقيقة الـ 57، وحينها كان المحليون مُتقدّمين في النتيجة بِهدف دون ردّ.

ويقبع فريق فنربخشة أسفل جدول الترتيب في المركز الـ 16، من أصل 18 ناديا متنافسا. وقد أقدمت إدارة الرئيس علي كوتش مُؤخّرا على إقالة المدرب الهولندي فيليب كوكو، بعد أربعة أشهر فقط من بداية عمله، بِسبب سلبية النتائج المُسجّلة. وعوّضته بِمواطنه وزميله المساعد إروين كومان.

وللنكتة، فإن إسلام سليماني مُتعوّد على ركوب الحافلات، التي تُشبه بوارج الحرب الإغريقية! والمنتشرة بِكثرة في محطات النقل بِالعاصمة (وليس المناطق الداخلية). وذلك لمّا كان في بداية مشواره الكروي، يرتدي زيّ فريق شبيبة الشراقة. حيث كان مهاجم “الخضر” يستقلّ هذا النوع من المركبات، للذهاب والعودة من البيت وإلى مقر النادي ومركز التدريب.

وتُظهر الصورة المُدرجة أعلاه حافلة نادي فنرخشة وهي عائدة إلى مدينة اسطنبول، بعد نهاية مباراة البطولة التركية مساء الأحد.