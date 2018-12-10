زوخ..صرفنا 5500 سنتيم على ترميم البنايات

كشف والي العاصمة عبد القادر زوخ، أمس، عن 5500 مليار سنتيم تم رصدها لتهيئة وترميمالبنايات القديمة، فيما سيتم رصد غلاف مالي إضافي السنة المقبلة لاستكمال عملية الترميم.

وحسب والي العاصمة خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، التي عقدت أمس بمقر الولاية،فان مصالحه اخذت على عاتقها مسؤولية ترميم العمارات القديمة ، بمساعدة بعض البلديات الغنية، مذكرا بان العملية اعتمدت على 25مقاولا و50 مؤسسة مصغرة و 128 مكتب دراسات و سمحت باستحداث 12 ألف منصب عمل.

على صعيد آخر كشف الوالي عن استلام قبل نهاية السنة الجارية 34 مجمعا مدرسيا و3 متوسطات و3 ثانويات و سيتم خلال السنة المقبلة استلام 117 مجمع مدرسي و27 متوسطة و14 ثانوية.

وعاود الوالي الحديث عن استرجاع 946 سكن وظيفي من اصل 2000 سكن احتل ومحتل من طرف الموظفين، منهم أساتذة، لافتا الى عملية استرجاع هذه السكنات مستمرة.

وبشأن عملية الترحيل أكد الوالي أنها مستمرة ومصالحه بصدد التحضير للعملية رقم 25، وقال الوالي:”العملية رقم 25 من الترحيل ستقضي على ماتبقى من البيوت الهشة والقصديرية والأقبية والأسطح”، ليضيف” شغلنا الشاغل هو القضاء على مشكلة قاطني البيوت الضيقة”، ليخلص بالقول”الخير موجود والسكنات بصدد الانجاز”. وفي السياق ذكر الوالي حصة العاصمة من المشروع الوطني لإعادة السكن، حيث أن العاصمة، كما قالت استفادت من 450 ألف سكن، فيما سيصل عدد المرحلين منذ جوان 2014 والى نهاية السنة الجارية الى 100 ألف مرحل.