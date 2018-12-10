الجزائر ستواجه قطر وديا دون جمهور

سيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية مرتقبة ضد نظيره القطري في نهاية الشهر الحاري بالعاصمة الدوحة، وهي المواجهة التي ستلعب بدون جمهور بحسب آخر المعلومات، بطلب من المدرب الإسباني سانشيز الذي يشرف على تدريب "العنابي"، الذي اصر على ضرورة اللعب بدون حضور الجمهور في قرار مفاجئ، خاصة أن الأمر يتعلق بلقاء ودي.

تجدر الإشارة إلى أن تشكيلة الخضر ستتشكل من العناصر المحلية، بالنظر لعدم وجود تاريخ "الفيفا"، وسيكشف بلماضي في الأيام القليلة المقبلة عن أسماء العناصر المعنية بهذا التربص.