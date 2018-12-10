مساهل: بوتفليقة علمنا وأحسن تعليمنا

فاز وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في فئة "السياسة".

وكتب مساهل في تغريدة عبر حسابه على تويتر "حصلت اليوم على جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في فئة السياسة، وهو تكريم يعكس جهود #الجزائر في تشجيع الإعلام و التجاوب مع متطلبات العمل الدبلوماسي الحديث خاصة فيما شقه المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف الوزير في تغريدة أخرى "أهدي هذه الجائزة و هذا التكريم إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي علمنا و أحسن تعليمنا، نظير ما قدمه للدبلوماسية الجزائرية التي جعلها تقف على منصات التكريم و تحظى باحترام واسع و اهتمام كبير على الصعيدين الجهوي و العالمي".

وتعتبر قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والتي تُنظَّم فعالياتها تحت رعاية نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتعرف القمة كل سنة حضور نخبة من أبرز الوجوه العربية والعالمية على وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة سبل التوظيف الإيجابي الأمثل للقدرات الكبيرة التي تتمتع بها تلك الوسائل بما لها من تأثير عميق على المجتمع ساهم في تبديل العديد من المفاهيم والقيمة المجتمعية على مستوى العالم.