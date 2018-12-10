بالصور ..وصول جتمان الحراقة ” غيلاس و دادي”

وصل جثمانا الجزائرييْن اللذيْن غرقا في سواحل كالياري بجزيرة سردينيا الايطالية اليوم إلى أرض الوطن عبر مطار هواري بومدين، ويتعلق الأمر بكل من عبد الهادي دادي وآغيلاس لكبير من الجزائر العاصمة.

وكانت وزارة الخارجية أعلنت سابقا أنه تبعا لإعلان الصحافة الايطالية يوم 17 نوفمبر الماضي عن خبر حول غرق قارب في سواحل سردينيا، قامت مصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بإيطاليا بمساع لدى كل الهيئات والإدارات الايطالية المختصة بغرض تحديد هوية هؤلاء الأشخاص. وأكدت الخارجية حينها أنها على اتصال دائم مع السلطات الايطالية وملتزمة بتحديد مصير الأشخاص المفقودين خلال هذه الحادثة المأسوية.