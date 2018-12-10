"فيلم ابن مهيدي لم يمنع ولم يتعرض للرقابة"

أكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة أن الفيلم حول ابن مهيدي "لم يمنع" و"لم يتعرض للرقابة" وأن

لجنة المشاهدة "مازالت تنتظر" من مخرجه الاستجابة للتحفظات التي "سبق وأن التزم برفعها".

وأوضح الوزير أن درايس ، وهو أيضا المنتج المنفذ لهذا العمل، "لم يلتزم إلى الآن برفع كل التحفظات التي سبق واتفق على رفعها" مع اللجنة مضيفا أن محضر اللجنة الأخير يثبت أن هذه الاحترازات "بقيت تقريبا كما هي ولم يرفع منها، إلا القليل" ممثلة أساسا في "بعض الجوانب الشكلية".

وذكر ميهوبي بأن الفيلم عرض ثلاث مرات على تلك اللجنة المكونة، من مؤرخين مختصين مضيفا أنها أخذت "وقتا طويلا" في نقاش مع المخرج بعد مشاهدتها للفيلم لتضع "تحفظات شكلية وأخرى تخص المضمون بلغت 45 تحفظا" وقد "التزم" حينها المخرج برفعها ولكنه "لم يفعل" مضيفا أن اللجنة "طلبت منه من جديد رفعها".

وشدد الوزير على أن وزارتي الثقافة والمجاهدين "حريصتان" على إنجاز هذا الفيلم رغم كل "الخروق" المسجلة من طرف درايس على غرار "التأخر في الإنجاز" و"عدم الالتزام بالسيناريو الأصلي".

وختم ميهوبي بالقول أن وزارتي الثقافة والمجاهدين هما "الممولتان"لهذا العمل وأن بشير درايس هو "فقط مخرج ومنتج منفذ" له و"لا يمكن له أن يتصرف فيه كما يريد".