الأمم المتحدة تصادق على اتفاق مراكش حول الهجرة

صادقت اليوم الإثنين بمراكش المغربية الأمم المتحدة على الميثاق العالمي للهجرة، حيث أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن المصادقة رسميا جاء ذلك خلال المؤتمر الأممي حول الميثاق العالمي للهجرة بمراكش، الذي انطلق اليوم، ويستمر الثلاثاء، ويعرف مشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات من عدد من الدول. وأضاف بوريطة، أن المصادقة تمت بالأغلبية دون اعتراض أي دولة.

من جانبه، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال المؤتمر، إن ميثاق الهجرة، سيشكل خارطة طريق لمجابهة المشاكل التي تعترض المهاجرين. وأوضح غوتيريش، أن "هذا الاتفاق غير ملزم قانونيا، ويعتبر إطارا للتعاون الدولي".

ولفت إلى أن "الاتفاق سيسمح للمهاجرين الاستفادة من حقوق الإنسان". وتابع "هذا الميثاق سيشكل صوت النساء والفتيات، اللائي يعشن في وضعية صعبة، ويشكلن نصف المهاجرين في العالم، الذي يبلغ 260 مليون شخص.

ويشارك في مؤتمر مراكش الدولي، ما لا يقل عن 150 دولة عضو، وفقا للأمم المتحدة، بالإضافة إلى توقع حضور أزيد من 20 رئيس دولة وحكومة.

للإشارة يمثل الجزائر في هذا المؤتمر الدولي وزير الداخلية والجماعت المحلية نور الدين بدوي

وأعلنت العديد من الدول رفضها التوقيع على الميثاق، لاسيما النمسا وبولندا والتشيك وإستونيا وبلغاريا وكرواتيا والولايات المتحدة والمجر وأستراليا.

ويشمل الميثاق سلسلة من المبادئ، بينها الدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق الأطفال، والاعتراف بالسيادة الوطنية، كما يحوي فهرسًا لمساعدة الدول على التصدي للهجرة، وإجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات. ويهدف ميثاق الهجرة غير الملزم قانونيًا إلى تحديد قواعد التعامل مع اللاجئين والمهاجرين.