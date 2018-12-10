أمطار و ثلوج مرتقبة ابتداءا من يوم الخميس

ترتقب مصالح الأرصاد الجوية، تغييرا في حالة الطقس بداية من يوم الخميس، على المناطق الغربية والوسطى. ، حيث ستشهد هذه المناطق تساقط أمطار معتيرة و ثلوج ، وذلك ليلة الخميس الى الجمعة .

الى ذلك ستستمر الأمطار بالتساقط في المناطق الوسطى والشرقية، على ان تكون بكميات معتبرة على السواحل .

وستتراوح درجات الحرارة، ما بين 17 إلى 18 درجة في السواحل، و10 إلى 14 بالمناطق الداخلية. على ان تتحسن الأجواء تدريجياـ ابتداء من ليلة الجمعة إلى السبت.