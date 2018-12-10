لا اختيار لمواقع "عدل" غدا الثلاثاء

ستطلق الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره الحصة الرابعة من المكتتبين المسجلين في البرنامج السكني "عدل"2، المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013، في أجل أقصاه بداية شهر جانفي المقبل، حيث لن تنطلق العملية غدا الثلاثاء، مثلما راج مؤخرا.

وحسب مصدر عليم من الوكالة متحدثا لـ"الخبر" فإن العملية ستكون الرابعة من نوعها، وهي مخصصة للمكتتبين في البرنامج السكني "عدل"2 ممن دفعوا الشطر الأول من قيمة السكن المقدرة بـ10 بالمائة، فبعد ثلاثة عمليات شملت أوائل المكتتبين فإنّ حصة أخرى ستبرمج نهاية السنة الجارية أو بداية جانفي على أقصى تقدير.

وأضاف المتحدث أن تاريخ الـ11 من الشهر الجاري، أي غدا الثلاثاء، لم تُحدده الوكالة من أجل انطلاق العملية مثلما أشير له مؤخرا، وجعل الآلاف من المكتتبين ينتظرونه.

على صعيد آخر تنقل قبل قليل وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار إلى البحرين لحضور أشغال مؤتمر الإسكان العربي الخامس بدعوة من وزارة الإسكان البحرينية بغرض عرض التجربة الجزائرية في مجال السكن، وهو المؤتمر الذي تستضيفه البحرين يومي 11 و12 (غدا وبعد غد)، والذي يأتي تحت عنوان:"دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي".