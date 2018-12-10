البنك الدولي يتوقع إرتفاع الأموال التي يحولها المغتربين الى الجزائر

أشار التقرير الأخير للبنك العالمي حول الهجرة و تحويل الأموال تم نشره بواشنطن أن قيمة تحويل الأموال نحو الجزائر من طرف الشتات من المفروض أن ترتفع الى 2.257 مليار دولار في 2018 مقابل 2 مليار دولار في 2017.

و حسب النسخة التمهيدية لهذا التقرير الذي يتناول التطورات الأخيرة والتوقعات الخاصة بتحويل الأموال نحو مختلف مناطق العالم في 2018 فإن القيمة المقررة تمثل 1.1 % من الناتج الداخلي الخام.

وفي حالة تأكد هذه التوقعات فإن الأمر سيتعلق بأول زيادة بعد خمس سنوات من الاستقرار إذ استقرت هذه التحويلات نحو الجزائر من سنة 2013 إلى 2017 في حدود 2 مليار دولار حسب معطيات البنك العالمي. و تبقى التدفقات المنتظرة أقل من الرقم القياسي البالغ 2.4 مليار دولار المسجل في سنة 2014.

و بالرغم من هذه الزيادة المتوقعة فإن تحويل أموال الجزائريين المقيمين في الخارج تبقى أقل أهمية من تلك التي تدرها العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا).

و استنادا إلى نفس المعطيات، تبقى مصر تحتل الصدارة بـ 25.7 مليار دولار متبوعة بلبنان بـ 7.8 مليار دولار والمغرب بـ 7.4 مليار دولار فالأردن بـ 4.4 مليار دولار.

و من المرتقب أن تقدر تحويلات أموال التونسيين بـ 2 مليار دولار هذه السنة.

وبالنسبة لسنة 2019، فإن مؤسسة بيرتن وودس تتوقع تباطؤا في التحويلات بنسبة 2.7 % حيث أن تراجع أسعار البترول و سياسات العمل بالعربية السعودية التي تمنع بعض المهن على الأجانب قد تؤدي إلى تباطؤ النمو.

و تبقى الشراكة الحصرية بين الأنظمة البريدية الوطنية و المتعاملين في مجال تحويل الأموال أحد أهم العراقيل أمام تخفيض تكاليف التحويل لأنه يسمح للمتعامل بفوترة مصاريف باهظة للزبائن التابعين لمكاتب البريد.