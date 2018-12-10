تقرير يحذر من تطبيق "واتساب" بسبب تخليه عن ميزته الأساسية

قالت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية إن جميع مستخدمي "واتساب" ينبغي أن يكونوا في حالة تأهب، بعد ورود تقارير عديدة بوجود تحديث مرتقب للتطبيق سيؤثر بالسلب على كثير من مستخدميه.

وأشارت إلى أن أبرز التغييرات التي ستضرب "واتساب" ألا وهو انهيار تقنية التشفير، التي تتفاخر بها دوما واتساب، ألا وهي تقنية التشفير "من النهاية إلى النهاية"، والتي لا تسمح لأي طرف ثالث بالاطلاع على رسائل ودردشات المستخدمين.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن خدمة "واتسآب" ستقوم تقريبا باستنساخ تطبيق "ماسنجر" المملوكين لنفس الشركة "فيسبوك".

ولكن في المقابل، تزعم "واتساب" إلى أنها ستطرح تقنية جديدة بديلة، ألا وهي منح تقنية إضافية لتأمين الرسائل بأقفال ورموز جديدة.

وتعمل تلك التقنية الجديدة على أن مرسل الرسالة يبعثها مشفرة ومقفلة برمز سري، لا تفتح إلا عندما يكتبه الشخص المتلقي، الذي يمكنه فتح الرسالة وقراءتها بعد كتابة الرمز السري.

وتشير "واتساب" إلى أن تلك التقنية لن تحتاج إلى تشغيل إعدادات معينة أو الدخول لتقنية دردشات سرية، ولكنها ستعمل بصورة تلقائية لتأمين الرسائل بصورة أكبر.