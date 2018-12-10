تعميم بيع أدوية تخفيف ألام السرطان على كل الصيدليات

أكد المدير العام للصيدلة المركزية للمستشفيات، أنه تم تعميم بيع أدوية تخفيف آلام السرطان على كل الصيدليات.

وقال امحمد عياد، خلال استضافته في قهوة وجورنان، اليوم الإثنين، إن أدوية السرطان تؤخذ في المستشفيات، تحت رقابة الطبيب.

وأوضح المتحدث، أن هناك صيدليتين على مستوى العاصمة يمكنها اقتناء دواء تخفيف آلان السرطان، هناك في “الرويسو” واخرى في “الشامنوف”.

وأشار عياد، إلى الصيدلية المركزية تسعى مع وزارة الصحة، لتعميم الدواء على مستوى الصيادلة الخواص، لكي يستطيع المريض اقتناء الدواء بوصفة طبية.