صالون السيارات يعود رسميا شهر أفريل 2019

ستنطلق فعاليات صالون السيارات رسميا خلال شهر أفريل من سنة 2019 ؛ بعد توقفه لمدة سنتين وذلك تلبية لطلب وكلاء السيارات بالجزائر.

وكشف المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافاكس” الطيب زيتوني ، في تصريح ل TSA عربي ، أن صالون السيارات سينطلق في شهر أفريل لسنة 2019، بناءا على طلب وجهه العديد من وكلاء تركيب السيارات بالجزائر ، الذين حققوا عدداً هائلا من تركيب مختلف العلامات وتوفيرها للمواطن الجزائري .

واضاف محدثنا ، أنه قبل إنطلاق الصالون سوف يتم تحديد صيغة جديدة لبيع السيارات في الصالون الذي كان يشهد فوضى عارمة من قبل ،وهو ما أدى إلى توقيف الصالون لمدة سنتين ، مشدداً على ضرورة إعطاء الصالون صيغة مهنية تخضع لعدة شروط سواءً كانت في طريقة البيع أو التخفيض، الأشياء التي تعرض والتي لا تعرض، وغيرها من الأمور سيتم الإتفاق عليها ضمن دفتر شروط وسيتم عرضه من خلال صالون السيارات 201