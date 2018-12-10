“sntf” تطلق بطاقة جديدة للشباب وهذه هي ميزاتها.. !

أطلقت شركة السكك الحديدية، اليوم الاثنين، عرض جديد للزبائن، يتمثّل في “بطاقة الشاب”.

وذكرت الشركة في بيان لها،أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 12 سنة إلى 28 سنة، يمكنهم الاستفادة من هذه البطاقة.

ويستفيد حامل البطاقة من تخفيض يصل إلى 20 بالمائة من سعر الرحلات.

وأضاف البيان، أن البطاقة صالحة، للتنقل في الدرجة الثانية، للمسافات التي تتجاوز 100 كم على طول الخطوط الجهوية والطويلة.

وتسلم البطاقة، التي تبلغ مدة صلاحيتها، سنة واحدة، على مستوى محطات الشركة.