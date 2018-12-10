مواقع التواصل الاجتماعي : عبد القادر مساهل يتسلم جائزة التميز في دبي

تسلم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، في دبي، “جائزة التميز وشارة الشرف” التي منحت عن مجال “الرواد العرب للشبكات الاجتماعية في فئة “السياسة”، وفقا لما نقلت “TSA” عن مصدر دبلوماسي.

وتمنح الجائزة في قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب،التي تم تنظيمها ن طرف نادي الصحافة في دبي، حيث كوفئ رئيس الدبلوماسية الجزائرية لالتزامه الرائد بشبكات التواصل الاجتماعي بين السياسيين في العالم العربي، وقد تم وضع الطبعة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، رئيس مجلس الوزراء ومحافظ دبي.

وبالمناسبة حيت رئيسة اللجنة المنظمة للقمة، منى غانم المري، بحساب عبد القادر مساهل على تويتر، لا سيما من خلال “كثافة ونوعية المعلومات التي تحملها، والإبداع، الذي تميزت به والالتزام الذي يتجلى عبر شبكة تويتر باستخدام ثلاث لغات وهي العربية والفرنسية والانكليزية باعتبارها ناقلات الاتصالات.