برنامج مباريات مونديال الأندية

برنامج مباريات مونديال الأندية

برنامج مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم، المنطلقة بعد غد الأربعاء، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما كشف عنه المنظمون، اليوم الاثنين.

الدور التمهيدي:
- الأربعاء 12 ديسمبر (30: 14 بتوقيت الجزائر): العين (الإمارات) - تيم ويلينغتون (نيوزيلندا)

ربع النهائي :
- السبت 15 ديسمبر (00: 12 بتوقيت الجزائر): أنتلرز (اليابان) - غوادالاخارا (المكسيك)

- السبت 15 ديسمبر (30: 15 بتوقيت الجزائر): الترجي (تونس) - المتأهل من (العين -ويلنغتون)

المركز الخامس:
- الثلاثاء 18 ديسمبر (30: 12 بتوقيت الجزائر): الخاسر من (الترجي - الفائز من مباراة العين -ويلنغتون)
- الخاسر من (أنتلرز الياباني - غوادالاخارا المكسيكي)

نصف النهائي:
- الثلاثاء 18 ديسمبر (30: 15 بتوقيت الجزائر): ريفر بلايت - الفائز من (الترجي - المتأهل من مباراة العين -ويلنغتون)

- الأربعاء 19 ديسمبر (30: 15 بتوقيت الجزائر): ريال مدريد - الفائز من (أنتلرز الياباني - غوادالاخارا المكسيكي)

المركز الثالث:
- الأحد 22 ديسمبر (30: 12 بتوقيت الجزائر)

النهائي :
- الأحد 22 ديسمبر (30: 15).

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