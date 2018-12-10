برنامج مباريات مونديال الأندية

برنامج مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم، المنطلقة بعد غد الأربعاء، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما كشف عنه المنظمون، اليوم الاثنين.

الدور التمهيدي:

- الأربعاء 12 ديسمبر (30: 14 بتوقيت الجزائر): العين (الإمارات) - تيم ويلينغتون (نيوزيلندا)

ربع النهائي :

- السبت 15 ديسمبر (00: 12 بتوقيت الجزائر): أنتلرز (اليابان) - غوادالاخارا (المكسيك)

- السبت 15 ديسمبر (30: 15 بتوقيت الجزائر): الترجي (تونس) - المتأهل من (العين -ويلنغتون)

المركز الخامس:

- الثلاثاء 18 ديسمبر (30: 12 بتوقيت الجزائر): الخاسر من (الترجي - الفائز من مباراة العين -ويلنغتون)

- الخاسر من (أنتلرز الياباني - غوادالاخارا المكسيكي)

نصف النهائي:

- الثلاثاء 18 ديسمبر (30: 15 بتوقيت الجزائر): ريفر بلايت - الفائز من (الترجي - المتأهل من مباراة العين -ويلنغتون)

- الأربعاء 19 ديسمبر (30: 15 بتوقيت الجزائر): ريال مدريد - الفائز من (أنتلرز الياباني - غوادالاخارا المكسيكي)

المركز الثالث:

- الأحد 22 ديسمبر (30: 12 بتوقيت الجزائر)

النهائي :

- الأحد 22 ديسمبر (30: 15).