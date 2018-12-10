النفط يرتفع بعد اتفاق خفض الإنتاج

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الإثنين بعد أن اتفقت أوبك وبعض المنتجين المستقلين يوم الجمعة على خفض الإمدادات.

وعلى الرغم من ذلك، فإن توقعات الأسعار في العام القادم تظل ضعيفة في ظل حالة من التباطؤ الاقتصادي.

وبحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.03 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمائة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وزادت الأسعار بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا، وهي منتج ذو ثقل، يوم الجمعة إنهم سيخفضون إنتاج النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، إذ يقلص أعضاء أوبك الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا بينما يخفض المستقلون إنتاجهم بواقع 400 ألف برميل يوميا.