شركة السكك الحديدية تطلق عرضا جديدا !

أعلنت الشركة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، عن إطلاق عرض جديد للزبائن و بصفة خاصة يشمل الشباب، حيث تسمى "بطاقة الشاب".

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 12 سنة إلى 28 سنة، يمكنهم الاستفادة من هذه البطاقة.

ويستفيد حامل البطاقة من تخفيض يصل إلى 20 %من سعر الرحلات.

وأضاف ذات المصدر، أن البطاقة صالحة للتنقل في الدرجة الثانية، للمسافات التي تتجاوز 100 كم على طول الخطوط الجهوية والطويلة.

وتسلم البطاقة، التي تبلغ مدة صلاحيتها سنة واحدة على مستوى محطات الشركة.