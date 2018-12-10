” السترات الصفراء” تركع ماكرون وتجبره على إلقاء خطاب اليوم

يوجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم عند الثامنة مساء بتوقيت باريس، خطابا للشعب في مسعى لتهدئة محتجي “السترات الصفراء”، حيث من المتوقع أن يعلن عن إجراءات ملموسة وفورية لكنها لن تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.

الخطاب يأتي بعد اللقاء الذي سيجمعه هذه الصبيحة بممثلين عن النقابات العمالية ومسؤولين محليين من أجل الاستماع إليهم وإلى مقترحاتهم على خلفية مظاهرات “السترات الصفراء” في محاولة لصياغة رد مقنع يضع نهاية للاحتجاجات .

جدير بالذكر أن احتجاجات يوم السبت تسببت في تخريب ممتلكات عمومية وخاصة، كما طالت محلات تجارية مخلفة خسائر فادحة لأصحابها.