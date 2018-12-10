أجواء باردة وصافية في أغلب مناطق الوطن

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية والوسطى، ستشهد بعض الضباب مرفوق بسحب سفلى، لتتحسن الأجواء وتصبح صافية.

وتوقع الديوان، أيضا بعض الضباب بالمناطق الشرقية، خلال الصبيحة، وسحب عابرة، على السواحل، المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وستكون السحب محملة ببعض الأمطار المتفرقة طيلة النهار.

وترتقب المصلحة، أجواء صافية على العموم على كامل المناطق الجنوبية.

وتتراوح درجات الحرارة مابين 16 إلى 21 درجة في السواحل،وما بين 13 إلى 22 درجة بالمناطق الداخلية،و20 إلى 27 بالجنوب.

وعن حالة البحر ذكر الديوان، أنه سيكون من بحر هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الغربية.

وقليل الاضطراب إلى مضطرب على السواحل الوسطى ومضطرب على السواحل الشرقية.