“ليستر سيتي” يرفض عودة “سليماني” !

كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، أنّ إدارة “ليستر سيتي” رفضت فكرة عودة الجزائري “إسلام سليماني” لصفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

حيث أكدت ذات المصادر، أن نادي “فينربخشة” التركي يريد إنهاء فترة إعارته من أجل التعاقد مع مهاجم آخر لقيادة خط هجوم الفريق.

في نفس السياق، سيكون “سليماني” مجبرا على البحث عن فريق في الميركاتو الصيفي كأقصى تقدير من أجل اللعب له.

فلا نادي “فينربخشة” سيقوم بشراء عقده ولا نادي “ليستر سيتي” سيحتفظ به.

وكان لدى “السوبر سليم” العديد من الخيارات قبل توقيعه مع “فينربخشة” فكان لديه عروض من أندية إنجليزية وحتى من فريقه السابق “سبورتينغ لشبونة”.