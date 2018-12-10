“لا أستطيع التنفس” ثم صوت منشار : “سي أن أن” تنشر اللحظات الأخيرة لخاشقجي

نقلت شبكة سي أن أن عن مصدر أميركي اطلع على ترجمة للتسجيل الصوتي لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تفاصيل من الدقائق الأخيرة لقتله، تتضمن أدلة على اتصالات هاتفية مع شخصيات عليا في الرياض لإطلاعها على تطور عملية القتل، بحسب ما نقلت “الجزيرة.نت”.

ووفق التسجيل الصوتي، فإن خاشقجي فاجأه وجود ضابط المخابرات السعودي السابق ماهر المطرب الذي أجهز عليه مع باقي فريق الاغتيال في القنصلية السعودية بإسطنبول، حيث قال المطرب لخاشقجي “ستعود إلى السعودية”، فرد عليه خاشقجي “لا يمكنكم فعل ذلك، هناك من ينتظرني خارج المبنى”.

وبعد ذلك، انهالوا على خاشقجي الذي كانت آخر كلماته “لا أستطيع التنفس”، ورددها ثلاث مرات، ثم تلتها أصوات منشار وتقطيع.

وتذكر التفاصيل اقتراح الفاعل على باقي الفريق الاستماع للموسيقى إذا أزعجهم صوت التقطيع.

وأكد المصدر الذي اطلع على ترجمة نص التسجيل أن تركيا زودت واشنطن والرياض بنسخة صوتية منه، فيما أرسلت تفريغا له إلى عواصم أوروبية أخرى.

وقال مساعدون في مكتب عضو بمجلس الشيوخ إن التفاصيل دقيقة ومتطابقة مع الإفادة التي تلقاها أعضاء المجلس من رئيسة المخابرات المركزية جينا هاسبيل.

وطلبت “سي أن أن” من مسؤولين سعوديين التعليق على محتوى نص التسجيلات، فقال مسؤول سعودي إن السلطات التي تتولى القضية راجعت نص التسجيلات عبر القنوات الأمنية التركية، ولا يوجد فيها ما يشير إلى إجراء أي مكالمات.