إصابة رئيس الغابون بسكتة دماغية

كشف نائب رئيس الغابون، اليوم الأحد، أن زعيم البلاد، علي بونغو أونديمبا، مصاب بجلطة في الدماغ، في أول إعلان رسمي عن تفاصيل مرض الرئيس.

ويتواجد أونديمبا البالغ من العمر 59 عامًا، خارج بلاده منذ توعكه قبل شهرين حين غادر مستشفى في الرباط مطلع الشهر الحالي بعد إدخاله في الـ 29 نوفمبر قادمًا من الرياض، حيث كان في المستشفى إثر إصابته بوعكة صحية نهاية أكتوبر الفائت، ويمضي حاليًا فترة نقاهة في المغرب.

جدير بالذكر أن بونغو تولى رئاسة الدولة الإفريقية الغنية بالنفط في 2009 بعد رحيل والده عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ 1967، وفي 2016، أعيد انتخاب علي بونغو رئيسا في انتخابات فاز فيها بفارق ضئيل وأثارت جدلا واسعا.