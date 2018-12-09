الأخضر الإبراهيمي : “بوتفليقة لا يواجه خصومات حقيقية في الجزائر”

قبل أربعة أشهر عن موعد الانتخابات الرئاسية، بدى الأخضر الإبراهيمي متفائلا، حيث قال وزير الخارجية الأسبق في مقابلة مع مجلة جون أفريك “لا أتوقع حدوث أزمة. لا أعتقد أنه سيكون هناك أزمة كبيرة في عام 2019 أو في عام 2020″، وأضاف “في الآونة الأخيرة سافرت قليلا داخل البلاد ولدي انطباع بأن الجزائر تسير بشكل حسن”.

ووفقاً للأخضر الإبراهيمي، فإن الرئيس بوتفليقة ليس موضع خلاف، حيث قال “الرئيس لا يواجه خصومات حقيقية في الجزائر ، لا من قبل الطبقة السياسية ولا من قبل السكان” وأضاف ” الناس يكنون له كل الامتنان لاستعادة السلم بعد العشرية السوداء، وإعادة بناء البنى التحتية”، مشيرا الى العديد من الأمثلة كالطرق في المناطق النائية والغاز والكهرباء في كل بيت ...

وحول ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، مع العلم أنه صديق مقرب له، فيرفض الابراهيمي الإجابة، ويقول “ليس لدي رأي حول ذلك، وخاصة الآن، لا يمكنني أن أحدد لا بطريقة ولا بأخرى، لقد مرت سنة منذ أن رؤيته “.