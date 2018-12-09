مدرسة للتكوين شبه الطبي تنشط بإعتماد وزاري مزوّر!

رفعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات شكوى ضد مدير مدرسة خاصة بتكوين تقنيين سامين في شبه الطبي بسطاوالي في العاصمة، على أساس التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية تعود إلى شهر أفريل 2017، عندما أرسلت وزارة الصحة مفتشين إلى مدرستين خاصتين بتكوين أعوان في شبه الطبي تقعان بأولاد فايت، فوجداهما مغلقتين، وعندما سألوا الجيرانأ أخبروهم أن ولاية الجزائر أغلقت المدرستين بأمر من الوالي زوخ، إثر شكاوى طرحت من طرف السكان، نظرا للإزعاج الذي كان يتسبب فيه مرتادو المدرستين، ما دفع مدير المدرسة إلى تحويلها نحو مدينة سطاوالي، عندها انتقل المفتشون إلى مقر المدرسة الجديدة وبعد معاينة ومراقبة وثائقها، تبين أن المدير زور اعتماد وزارة الصحة، بالإضافة إلى شهادة التخرج ورخصة عمل.

وخلال مثول المتهم أمام القاضي الجزائي وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر، أنكر الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه يجهل تواجد الوثائق المزورة في مكتبه، وأشار إلى أنه أدار المدرستين السابقتين بأولاد فايت بصفة قانونية ونفس الشيء بسطاوالي.

وفي غياب الممثل القانوني لوزارة الصحة لتقديم طلباته، التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس عاما نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج، فيما تأجلت المداولات إلى جلسة لاحقة للنطق بالحكم الابتدائي.