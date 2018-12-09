"رونو الجزائر" قامت بتركيب 187 ألف سيارة منذ 2014

أعلنت مؤسسة رونو-الجزائر أنها قامت بتركيب 187،000 سيارة منذ افتتاح مصنعها في نوفمبر 2014 بواد تليلات بوهران.

وحسب بيان للشركة فإنه "في أربع سنوات، مصنع في وادي تليلات، و هو ثمرة لشراكة قوية ودائمة بين مجموعة رونو و المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية و الصندوق الوطني للإستثمار، قد قام بتركيب 187 الف سيارة" الى جانب "دمج 3 نماذج جديدة ضمن خطوط الإنتاج" و هو ما مكن من خلق "2000 وظيفة جديدة مباشرة و غير مباشرة".

و أكدت رونو في بيان لها صدر بمناسبة الطبعة الثامنة عشر من معرض السيارات لغرب البلاد "أوتو واست" الذي إفتتح اليوم ابوابه أمام الزوار على 'مشاركتها القوية' في تطوير قطاع السيارات المحلية مع '8 شركات مناولة محلية تم الإتفاق معهم نهاية السنة الجارية و الذين سيزودونها بـ 8 تكنولوجيات مختلفة" على ان يكون "الهدف لعام 2019 هو الوصول إلى 12 تقنية".

و ذكر الصانع الفرنسي صاحب اول مصنع لتركيب السيارات بالجزائر أن لديه" شبكة واسعة على الصعيد الوطني مع 56 موزع معتمد ، و ما بلغ مجموعه 90 صالة عرض "رونو -داسيا " و "أكثر من 70 ورشة لصيانة الميكانيكية وإصلاح السيارات في جميع أنحاء الجزائر".

و بالنسبة لجديدها في معرض "اوتو واست"، قدمت رونو تخفيضات بـ 23 الف دينار جزائري على فئة "Clio GT Line" المزودة بمحرك dCi (ديزل) بقوة 110 حصان حيث بلغ سعرها النهائي 2349000 دينار جزائري.

و بالإضافة إلى هذا العرض أطلقت رونو بالشراكة مع الشركة الوطنية لتأمين "SAA" عرض للتأمين على سيارتها يستفيد من خلاله الزبون في حالة حدوث حادث من إمكانية "إصلاح سيارته في الورشات التابعة لرونو - الجزائر دون تحمل عبىء أي إجراء إداري آخر وبدون أي تكلفة مالية تدفع حيث يتم دفع تكاليف الإصلاح مباشرة من قبل شركة التأمين إلى الوكيل" .