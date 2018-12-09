المئات من عمال الحجار " يحتجون" على وضعية عقودهم

قام المئات من عمال مركب الحجار اصحاب عقود ما قبل التشغيل و العقود المحددة المدة "CDD" و " CTA" بالإحتجاج سلميا أمام الفرن العالي بمركب الحديد والصلب سيدار بعنابة.

و حسب بيان لنقابة مؤسسة سيدار الحجار فإن إدارة هذا المركب "تولي إهتمامات اخرى بعيدة كل البعد عن مستقبل هذا الصرح و المتمثلة في الترقيات العشوائية و ترسيم فئات عمالية في إطار غير قانوني و إتباع سياسة المحسوبية و تهميش الإطارات الكفئة "

و اضاف البيان " ان المركب قد آل الى وضع كارثي ادى الى سلسلة من الفضائح التي هزت قلعة الصلب و الحديد و تحولت في لمح بصر الى مادة إعلامية دسمة اثرت بشكل سلبي على صورة المركب "