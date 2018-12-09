قطر تردّ على البحرين : لا نحتاج نصائح من دول "تبّع"!
قال مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي ، اليوم الأحد، إن بلاده مستقلة في قرارها بخصوص حضور قمة مجلس التعاون الخليجي، في أول ردّ قطري رسمي على تصريح لوزير الخارجية البحريني ، قال فيه إنه كان على أمير قطر أن يتواجد في القمة الخليجية الـ39 بالرياض.
وعبّر المسؤول القطري عن رفضه الانتقاد البحريني، قائلا في تغريدة على حسابه في تويتر: "قطر تملك قرارها وحضرت قمة الكويت في حين غاب حكام دول الحصار عن الحضور، وقطر لا تحتاج نصائح من دول تبع".
وكان الأمير القطري تميم بن حمد ، قد تلقى دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الخليجية في دورتها الـ39 ، قبل أن يتضح أن حضور الدوحة في قمة الرياض سيقتصر على المستوى الوزاري .
قطر تملك قرارها وحضرت قمة الكويت في حين غاب حكام دول الحصار عن الحضور وقطر لا تحتاج نصائح من دول "تبع" https://t.co/CoQZTo7ODH— أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) 9 décembre 2018
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